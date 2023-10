Spopolamento, soffre l’entroterra

La popolazione del Fermano scende sensibilmente. Nel 2010, i 40 comuni della provincia facevano registrare 178 mila abitanti. Al 31 dicembre del 2021, i residenti erano calati a 168mila. Il saldo tra le nascite e i decessi è passato dai meno 432 del 2010 ai meno 1362 del 2021, il picco più alto in assoluto. S’abbassa la popolazione di Fermo: dai 38 mila del 2010 ai 35.789 di oggi. Flette di poco, dopo il boom degli anni scorsi, Porto Sant’Elpidio, passando dai 25.684 del 2010 ai 25.600 del 2023. Cresce Altidona (tirata dalla sua Marina) con 3538 abitanti contro i 3200 del 2010. Pedaso gli sta dietro con 2832 abitanti contro i 2700 del 2010. Rotta inversa per Porto San Giorgio che, dal picco di 16.400 nel 2010, oggi registra una discesa a 15.618 residenti. Non va meglio in collina: Montegiorgio si presenta oggi con 6.368 abitanti, nel 2010 ne aveva 7.200. Saliamo verso i Sibillini. Cala Amandola con i 3266 residenti di oggi contro i 3823 del 2010. Saliamo ancora di quota ma scendiamo ulteriormente di popolazione: Montefortino conta attualmente 1047 residenti contro i 1240 del 2010. Ci spostiamo a Montefalcone Appennino: 369 attuali e 466 del 2010. Il vicino comune di Smerillo registra: 333 abitanti odierni contro i 400 del 2010. Torniamo in basso. Servigliano si attesta sui 2171 abitanti contro i 2350 del 2010. Spostiamoci verso la Valdaso. A Monterubbiano riscontriamo 1996 abitanti contro i 2400 del 2010. Campofilone: 1892 contro i 1950; Ortezzano: 740 attuali contro i precedenti 820. Potremmo continuare. Ma il dato è chiaro: l’entroterra fermano e lo stesso capoluogo di provincia sono in discesa. Per la costa, P.S.Elpidio resta quasi stabile, mentre crescono Pedaso e Altidona. Lo slacciamento montagna, collina, costa ha provocato abbandoni in alto e concentrazioni in basso. I freddi numeri indicano una tendenza cui le politiche regionali dovranno tener conto. Se l’entroterra viene privato di servizi, di reti viarie, di vera politica sociale, spiegando che le risorse debbono essere spostate altrove perché la popolazione dell’entroterra è poca e con minima o nessuna rappresentanza politica, le conseguenze non saranno solo la diminuzione di abitanti ma l’abbandono di un territorio. Da Roma, una prima risposta, quantomeno riguardante i servizi scolastici, sta arrivando. Lo ha annunciato il sottosegretario . Paola Frassinetti, sottosegretario di Stato al Ministero dell’istruzione e del merito, nel corso di un incontro a Fermo. Si tratta della deroga per le scuole dei piccoli centri che – ha annunciato - potranno permanere anche in mancanza dei numeri in precedenza stabiliti dalla normativa. Resta il serio problema però che anche di bambini ce n’è sempre meno.

Adolfo Leoni