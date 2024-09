Sporcizia e rifiuti tra gli scogli del porto: lo sfogo di Trocchianesi

"Il porto non delude mai" è l’ironica battuta di Sonia Trocchianesi dell’associazione di volontari ’Nel nostro piccolo’ la cui ragione Sociale è la raccolta di rifiuti per amore della pulizia, dell’igiene e dell’ambiente. La battuta ironica sul porto per evidenziare che vi trovano sempre montagne di rifiuti, che spaziano dalla plastica, alle cartacce fino alle cassette di polistirolo infrante tra i sassi del porto.

"Ho sentito d ire – scrive la Trocchianesi in un post su Facebook – di una legge che elargisce sovvenzioni ai pescatori che riportano a riva la plastica che pescano perché ormai c’è più monnezza che pesce, Ma come? Se la maggior parte dei rifiuti sono proprio di chi pesca, gli diamo pure dei soldi per ripulire? boh...! Qualcuno diceva che a Porto San Giorgio sg non si usano più le cassette di polistirolo. E quelle che stanno lì, a cosa servono? Sarebbe difficile abolirle? Gli scogli ne sono pieni. E i metri di plastica che sfuggono al controllo? È sconvolgente che nessuno parli di così tanto degrado e così tanto inquinamento. Sconvolgente".

E continua con un commento che ricorda l’impresa dell’associazione di volontariato ’Nel nostro piccolo’. "Un anno fa, oggi, abbiamo fatto la prima pulizia al porto. Terribile la situazione al nostro arrivo. Oltre quaranta quintali tolti".

s.s.