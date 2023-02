Sport, continua il battibecco sull’assessorato

Il botta e risposta tra l’attuale assessore allo sport, Fabio Senzacqua, e il suo predecessore Cristian De Luna, sul tema della regolarizzazione delle concessioni degli impianti sportivi, si è sviluppato in tre interventi. Ha iniziato Senzacqua criticando l’operato di De Luna e, a seguito della replica di quest’ultimo è intervenuto di nuovo Senzacqua. L’ex assessore non risponde alla replica della replica. Per questo suo comportamento è preso di mitra dal consigliere comunale di maggioranza Andrea Rogante il quale spiega: "Dopo l’articolo molto preciso di Senzacqua mi aspettavo una risposta da parte di De Luna dopo le sue baggianate". Il riferimento alle assenze riguarderebbe il consigliere di minoranza Emiliano Agostini. Secondo Rogante, sicuramente può essere poco presente per impegni lavorativi importanti, data la sua professione (è neurologo): "Ma – aggiunge il consigliere di maggioranza – visto che non perde occasione per denigrare la nostra parte politica. La quale è sempre presente nei vari consigli e impegni istituzionali sia politici che civili e, oltre ad argomentare tematiche di rilievo, si distingue nel fare e realizzare, cosa sconosciuta all’attuale minoranza. L’articolo del nostro assessore all’ambiente e allo sport e la mancanza risposta da parte di De Luna, ne sono un esempio lampante".