Sport contro il degrado, a Marina Palmense via al cantiere per il campo di rugby

Fermo, 11 aprile 2025 – Al via il cantiere dei lavori di completamento e adeguamento del campo da rugby e da calcio a Marina Palmense. In corso i primi interventi, propedeutici a realizzare quello che è un progetto che ha partecipato al bando “Sport e periferie” del Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che ha riconosciuto al Comune fondi per 700 mila euro, cui si sommano anche risorse comunali.

I lavori, che vengono eseguiti dalla ditta Monaldi Edilizia di Montelparo, consistono nella riqualificazione dell’area rugby con la demolizione e ricostruzione dei locali accessori del campo da rugby e la realizzazione di un nuovo edificio per gli spogliatoi, i cui lavori saranno ispirati ai criteri di sostenibilità e di riduzione del consumo di suolo, l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione dell’area di gioco con sistemi a LED, ottimizzando il risparmio energetico che avverrà anche nell’area calcio con un utilizzo qualitativamente efficace nelle ore serali dell’illuminazione grazie ad un impianto più moderno.

“Si tratta di una riqualificazione importante – ha detto il sindaco Paolo Calcinaro – che porterà un efficace miglioramento della struttura, garantendo un ambiente più confortevole e funzionale e al passo con i tempi, con un’attenzione anche alla sostenibilità ed all’ambiente”.

“L’intervento – ha aggiunto l’assessore comunale ai lavori pubblici Ingrid Luciani entrando nel dettaglio – consisterà nella realizzazione di un nuovo edificio per gli spogliatoi, nel segno della sostenibilità e soluzioni energeticamente sostenibili per l’illuminazione. Interventi che vengono coordinati dall’Ufficio Tecnico Comunale, che ringrazio, per dotare l’area di nuovi spazi adeguati alla loro finalità e che contribuiranno a migliorare maggiormente la qualità urbana del quartiere” ha concluso.

Dunque stiamo parlando dell’ennesimo progetto all’insegna dello sport che si realizza sulla costa sud di Fermo, per la soddisfazione dell’assessore allo sport Alberto Scarfini e del vice sindaco Mauro Torresi che parla di una crescita complessiva della zona.

Del resto non c’è migliore cura, per togliere soprattutto i più giovani da giri poco costruttivi, dell’attività fisica: lo sport insegna infatti non solo a trattare in modo giusto il proprio corpo attraverso una sana alimentazione e il necessario riposo, ma anche a riuscire a lavorare in una squadra e ad accettare le sconfitte.