Sport e amicizia con Cagnes sur Mer: legame nel segno dell’ippica

Sport e amicizia per un legame fra due città. È quello tra Fermo e Cagnes sur Mer, vicino Nizza, che si rinnova ogni anno in occasione del Palio de L’Amitiè, gara ippica in terra francese disputatasi sabato scorso all’ippodrome Cote d’Azur, il secondo per importanza in Francia, sulla Costa Azzurra. La delegazione fermana era guidata dall’assessore allo sport Alberto Scarfini, dal consigliere comunale Alessandro Bargoni, da Marco Talamonti, presidente del Comitato Palio di Fermo e da Manfredo Merli, accolti dal Presidente dell’ippodromo Francois Forcioli Conti e Daniele Bernardi, consulente per l’attività internazionale dell’ippodromo francese. L’assessore Scarfini, nel portare il saluto del Sindaco Paolo Calcinaro, ha sottolineato come "anche con questa edizione si è dato continuità ad una progettualità che attraverso lo sport rende vicine due comunità. Il Palio rappresenta un’occasione ogni volta per rinsaldare rapporti e scambi culturali fra le due città, oltre che essere occasione di promozione per Fermo ed il territorio". Fermo ha sottoscritto con Cagnes nel 2017 al Teatro dell’Aquila un accordo di collaborazione, anche se il legame tra le Città si è instaurato nel 2012, in occasione del Palio dei Comuni ‘L. Mattii’, che si tiene ogni anno a novembre all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio. Da quell’evento è nata l’idea di dar vita ad una manifestazione analoga in terra francese, che ha poi assunto il nome di Palio de l’Amitiè, cui prendono parte ogni anno ad agosto i migliori drivers e cavalli del mondo. I colori della città di Fermo in questa edizione del Palio dell’Amitie sono stati rappresentati dal cavallo Extra De Lunojo, guidato dal driver Jean Charles Feron. "Questa consolidata collaborazione con Cagnes ci dà molto soddisfazione e ci rende lieti: questo Palio è arrivato all’undicesima edizione, in un ippodromo prestigioso che esiste da 71 anni. La gara ippica è sempre un momento centrale di questa relazione e dimostra come Fermo sia sempre più città aperta al mondo, con rapporti internazionali, che lo sport contribuisce a instaurare e far crescere", ha aggiunto Marco Talamonti, presidente del Comitato Palio di Fermo.