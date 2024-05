Sport e cultura, la stagione fa il pieno

La Bandiera Blu sventolerà su un litorale elpidiense che sta accogliendo e si prepara ad accogliere una serie di eventi estivi, ma anche destagionalizzati, legati sì alla musica, ma anche a varie discipline sportive. E’ il caso dell’International Cycling Festival che, polemiche a parte, ha portato in citta 600 atleti con relativi team al seguito; è il caso del Raduno nazionale delle lambrette che prende il via domani e fino a domenica vedrà circolare in città 260 veicoli immatricolati tra il 1948 e il 1970. A questi due eventi, si aggiungerà domenica prossima, il ‘Run del centauro’; a seguire il 26 maggio, la Brain Run, corsa promossa dalla Podistica Moretti Corva che si correrà sul lungomare, il cui ricavato è destinato alla ricerca contro la Sla. Da fine luglio ai primi di agosto, torna il Mundial Beach Soccer e, a settembre, si prevedono altri due eventi sportivi con un importante indotto in termini di presenze, uno dei quali è il ritorno del Triathlon. In questo fine settimana, protagoniste sono le lambrette e per il 30o raduno nazionale il Lambretta Club Marche ha scelto Porto Sant’Elpidio. Saranno 375 i partecipanti (soggiorneranno all’Holiday Family village che domenica ospiterà anche la convention del Lambretta Club Italia) per 260 veicoli che da domani pomeriggio, faranno diverse uscite nel territorio e nel circondario. Si comincia con un giro turistico tra Civitanova Marche e Montecosaro; l’itinerario di sabato li porterà a Loreto proseguendo sulla riviera del Conero; domenica, la carovana si muoverà verso Fermo, incontrando sbandieratori e musici della Cavalcata dell’Assunta. "La Lambretta, con la Vespa, è uno dei simboli più significativi dell’Italia del boom economico" spiega il presidente regionale del club, Stefano Cecarini, affiancato dal segretario Antonio Scappucci e da Nicola Marozzi – e al raduno parteciperanno appassionati da tutte le regioni italiane. Il più giovane, 18 anni arriva dalla Calabria, il più anziano, 84 anni, dal Friuli. Le delegazioni più numerose sono del Lazio e della Lombardia. Un centinaio di iscritti arriveranno direttamente in Lambretta". "Questa è anche una ottima occasione per favorire la ricettività in periodo di bassa stagione – concludono il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore allo sport, Enzo Farina-. Alcuni iscritti sono arrivati in anticipo, altri si fermeranno anche dopo il raduno e altri ancora magari sceglieranno la nostra città per le loro vacanze".