Sport e divertimento a Torre San Patrizio Ecco il programma

Una giornata di sport, divertimento e benessere fisico. E’ stato intitolato ‘Fitness Day. Corpo in Movimento’, l’iniziativa promossa da alcuni istruttori del territorio che si terrà domenica 21 maggio con inizio alle 9 e che proseguirà per tutta la giornata presso le sale musicali del ‘Baladì Disco Village’ di Torre San Patrizio. Una giornata pensata per offrire una panoramica completa dedicata alle attività fisiche ed alla salute, nell’arco della giornata, coordinati da vari istruttori si svolgeranno e si ripeteranno a turni prefissati: nella sala 1 corsi di zumba, reggae ton e latin dance; nelle sala 2 step, rebound e aero Tone; nella sala Body & Mind: yoga, pilates, yin yang yoga; nella sala allenamento funzionale: functional training, tabata e hiit; infine della sala workshop: corsi di nutrizione e alimentazione, difesa da strada in particolare rivolto alle donne, motivazione sullo sport, primosoccorso in palestra, l’importanza di correre fuori e dentro la palestra. Per accogliere gli ospiti è stato allestito uno spazio ristorante dove dalle 11,30 alle 14,30 gli ospiti potranno pranzare in comodità. Per info 348-8235983 oppure 339-8317555.