Sport e divertimento, tutti in pista per la ’Marcia dei due Comuni’

E’ stata presentata ieri nella sede dell’associazione ‘Casa della Memoria’ di Servigliano la nona edizione della ‘Marcia dei due Comuni’, gara podistica che si terrà il 1 maggio fra Servigliano e Belmonte. Una festa dello sport e della socialità promossa dalla Polisportiva Servigliano in collaborazione con i due Comuni e le associazioni locali, valida come gran prix di corsa su strada. Ci sarà una gara competitiva di circa 13 chilometri con partenza dal Parco della Pace di Servigliano, percorrerà il lungo Tenna fino a raggiungere il centro abitato di Belmonte Piceno, per toccare Colle Clementino e arrivo al ‘Parco della Pace’. Contestualmente ci sarà una passeggiata ambientale molto suggestiva lungo il fiume Tenna di 4 chilometri aperta a tutti che ospiterà anche una passeggiata di ‘Nordic Walking’ e ‘Walking Therapy’. "Oltre all’aspetto puramente sportivo – dichiara il sindaco di Servigliano Marco Rotoni – la Marcia dei Due comuni rappresenta un elemento attrattivo per il territorio che richiama atleti e semplici appassionati che vogliono godersi il territorio. Alla passeggiata ambientale parteciperanno anche gli ospiti del centro educativo Albero dei Talenti e altre associazioni, questa è già una vittoria. Una manifestazione è iniziata nel 2014, rallentata dalla pandemia, ma la Polisportiva Servigliano ha dimostrato la capacità di saper trasformare questa gara in un evento di promozione". Sulla stessa linea il sindaco di Belmonte: "La marcia dei due Comuni oramai è diventata una traduzione – dichiara Ivano Bascioni – che mescola sport e non solo, la Polisportiva ha organizzato anche eventi in notturna e passeggiate ambientali che svolgono anche una funzione sociale". "Siamo tornati con massimo impegno – sostiene pragmatico il presidente della Polisportiva Delio Raffaeli – con due percorsi da 13 chilometri e una passeggiata da 4. Come associazione siamo cresciuti, e dobbiamo ringraziare gli sponsor che ci sostengono". Info il 347-1442209. Alessio Carassai