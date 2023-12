Sport e fondi regionali, l’opposizione va all’attacco

Il comitato cittadino "PartecipAzione" di Massignano in pressing sull’amministrazione comunale. Questa volta evidenzia che il paese non avrà alcun finanziamento della Regione Marche per "migliorare, sostenere e diffondere lo sport come bene per tutti". Gli aiuti della Regione erano previsti in un bando per il 20222023. Le somme a disposizione erano finalizzate alla promozione delle attività sportive, all’organizzazione di eventi sportivi anche a livello regionale e nazionale, sostegno per la ripresa dello sport nelle aree interne, creazione di nuove strutture e sistemazione di quelle esistenti e così via. PartecipAzione fa notare che nella Regione 64 Comuni hanno ottenuto finanziamenti per la riqualificazione di impianti e attrezzature sportive, mentre il comune di Massignano non ha presentato alcun progetto. "Un’occasione mancata – scrivono i promotori del Comitato cittadino – Comuni vicini sono stati più attenti: Montefiore ha ottenuto 80 mila euro, a fronte di una spesa prevista di 100 mila euro, per il recupero del campo di calcio a 5; Cossignano 78.600 per il campo di calcio a fronte di 100 mila euro di spesa. Così si mortificano persone e associazioni che credono nello sport".