Sport e laboratori, al via i centri estivi

Si avvicina la chiusura delle scuole e anche il pensiero per le famiglie di come intrattenere i figli fino al periodo delle ferie, possibilmente impegnandoli in attività costruttive e all’aria parta. Le società che hanno manifestato interesse all’attivazione di un centro estivo nell’area cittadina sono state nove e tutte hanno avuto l’ok dell’amministrazione comunale. Le riportiamo di seguito indicando per ognuno la sede operativa, il periodo di attività e la fascia d’età di minori accolti: Sarabanda on the beach sede operativa allo chalet Delfino Verde, periodo di attività dal primo luglio al 2 agosto per bambini dai 3 ai 10 anni; Il Paese dei balocchi due nel parco delle Canossiane dal primo luglio al 9 agosto per minori dai 3 ai 6 anni.

E ancora, La casetta azzurra, che ha la sua sede operativa allo chalet Tucano’s – Pineta, con le attività in programma dal 10 giugno al 2 agosto e dal 26 agosto al 13 settembre fascia di minori accolti 4-12 anni; Morning camp Arcobaleno, con sede operativa villaggio la capannina dal 10 giugno al 2 agosto per bambini dai 5-13 anni. Atletica Sangiorgese ha la sua sede operativa Chalet Vela, periodo di attività 10 giugno al 2 agosto fascia d’età 5-12 anni; Virtus Camp in Virtus Arena (Lungomare centro, e palestra Nardi periodo di attività giugno, luglio agosto, fascia d’età 5-13 anni; Centro ricreativo don Bosco via Dandolo Sillenzi dal 10 giugno al 9 agosto per minori 3-13 anni, Holjdays summer, allo chalet wind surf dal 17 giugno al 2 agosto, 5-13 anni. Micky mouse" sede operativa mare e centro d’infanzia in via Tasso, periodo di attività luglio, agosto e settembre età dei bambini accolti 0-12 anni.