Sport e musica: prima edizione di ’Into the deep’

Al via la prima edizione di ’Into the deep’. Sabato l’Asd Strike Skate Events, darà vita ad una giornata dedicata allo sport e alla musica nello Strike Skatepark di Lido San Tommaso. Nell’ambito del progetto ’Periferie’ per la riqualificazione urbana e sociale atleti, artisti e musicisti animeranno e coloreranno il quartiere. Si comincia alle 15 con la gara di Best Trick, dove le migliori evoluzioni a cavallo dello skate saranno premiate in denaro e merchandising. In contemporanea gli artisti Sdolz, Sharko e Fic, rinnoveranno i muri esterni del park e nelle aree adiacenti saranno visitabili le esposizioni artistiche a cura di Libera Scuola Diffusa L3A, in occasione del terzo appuntamento con “Accidentale”. Alle 22 il concerto live dei Tetuan e dalle 24 in poi dj set.