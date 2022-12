’Sport e periferie’ Gennaio inizia coi lavori all’impianto Valenti

Saranno assegnati nei primi giorni di gennaio i lavori per la riqualificazione dell’impianto sportivo Paolo Valenti di Grottazzolina. Una delle strutture storiche del paese, che oltre ad ospitare le varie società sportive, possiede un passato glorioso con tante battaglie sportive vissute con emozione che rappresenta per la popolazione grottese un punto di riferimento. Tutte le procedure di appalto sono state espletate, e grazie al finanziamento del bando nazionale ‘Sport e Periferie’, l’amministrazione di Grottazzolina è riuscita a captare un finanziamento per un valore complessivo di 750.000 euro.

"I lavori saranno assegnati a breve e potranno immediatamente partire – spiega il sindaco Alberto Antognozzi – e riguarda una riqualificazione totale dell’intero impianto: la realizzazione di nuovi spogliatori più funzionali e serviti da impianti energetici di ultima generazione, il rifacimento del terreno su cui non si interveniva da molti anni e che presentava diverse criticità, la sistemazione di un mando in erba sintetica che consentirà al terreno di essere utilizzato con frequenza e con qualsiasi condizioni climatica, il rifacimento dell’impianto di illuminazione, efficientamento energetico per rendere tutto l’impianto più autosufficiente e infine una nuova recinzione esterna. Se tutto procederà rispettando i tempi del programma, gli interventi saranno terminati entro la fine dell’estate. Questo significa che le società sportive potranno utilizzarlo a partire dalla prossima stagione agonistica".

a. c.