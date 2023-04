Sport e sociale, cambia la gestione delle società

"C’è bisogno di un cambio di mentalità nella gestione di società sportive e sociali". Questo uno dei pensieri espressi da Fabio Caiazzo, direttore generale della Libertas, all’interno del convegno ‘Enti del terzo settore: quale futuro’ che si è svolto ieri all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio, promosso dal Centro nazionale sportivo Libertas. Ospiti e relatori il consigliere regionale Marco Marinangeli, appunto Fabio Caiazzo, il consulente tributario Rossano Romiti, il presidente del circolo Magnum Mauro Galandrini, la consulente commercialista Virginia Tosi, il presidente dell’Ordine dei commercialisti di Fermo Roberto Vittori e l’onorevole Mauro Lucentini.

All’incontro hanno partecipato amministratori dei comuni di tre province, ma soprattutto dirigenti di società sportive e cooperative sociali. Alla base delle relazioni dei presenti la riforma che il Governo ha avviato per le società del terzo settore, che entrerà in vigore a partire dal primo luglio di quest’anno. In linea di principio vengono ridefinire le figure di dirigenti, sportivi e operatori, equiparandole a figure di ‘lavoratori dipendenti’, e questo innesca una serie di riflessioni di vario genere. In primo luogo all’interno dei vari direttivi sarà necessario creare figure dirigenziali preparate a ricoprire quel ruolo, la necessità di attingere a figure professionali qualificate, specialmente nelle parti contabili e amministrative, con una gestione oculata dei bilanci che sarà fondamentale.

"Creare una società sportiva che conta 300 iscritti o una pro loco è divenuta normale quotidianità – spiega Fabio Caiazzo – ma non sarà più possibile gestirla come magari è stato fatto begli ultimi anni. C’è bisogno di un profondo cambiamento a cui probabilmente ancora non siamo pronti del tutto e su cui bisognerà intervenire anche a livello politico. Sarà importante creare figure dirigenziali qualificate, come Libertas abbiamo già avviato dei corso di formazione specifici per creare i nuovi dirigenti. C’è la possibilità di istaurare rapporti di collaborazione fra più enti del terzo settore, anche con finalità differenti. Questo potrebbe crearà anche nuove opportunità di lavoro".

a. c.