Sport e turismo, il Comune bissa

Fare turismo con lo sport. E’ la strada imboccata dall’amministrazione comunale dopo la positiva esperienza effettuata nel 2024: "Se lo scorso anno con l’organizzazione di eventi sportivi abbiamo realizzato circa 10.000 presenze, nel 2025 posiamo arrivare a 15.000, obiettivo non impossibile perché siamo riusciti non solo a confermare tutti gli appuntamenti sportivi promossi l’anno scorso ma ne abbiamo aggiunti altri".

Lo sostiene l’assessore comunale allo sport Fabio Senzacqua, il quale rende noto che il calendario delle manifestazioni sportive, già definito, offre un’ampia gamma di discipline: dal basket al karate, passando per il ciclismo e l’atletica. Si è partiti lo scorso 19 gennaio con la gara di coppa Italia di tiro alla fune.

Il 2 marzo spazio alle arti marziali con la Coppa JKA Karate, ospitata dall’Associazione Karate Sangiorgese H. Shirai, un appuntamento di rilievo per gli amanti di questa disciplina. Aprile, sport e solidarietà: il 6 aprile la tradizionale Camminata Donna Rosa, un evento gestito dall’Asd Valtenna per sensibilizzare su tematiche legate alla salute e al benessere femminile; dal 30 aprile al 4 maggio, la ginnastica ritmica sarà protagonista con il Campionato Nazionale Libertas.

Sempre in questo mese primaverile, spazio al calcio con il torneo di Pasqua e al basket con il torneo dal 25 al 27 aprile.

Il mese di maggio si dividerà invece tra le due ruote e il basket: Il 16 e 17 maggio Porto San Giorgio accoglierà il Cycling Festival - Trofeo Giorgio Mare, un evento dedicato agli amanti del ciclismo, organizzato dalla Gio.ca communication: dal 30 maggio al 2 giugno, invece, si disputerà il Torneo Acsi, che promette spettacolo e competizione. Il mese di giugno sarà invece dedicato sempre al basket e ma stavolta accoppiato al calcio giovanile. In primo piano: dal 12 al 15 giugno i giovani talenti del calcio si sfideranno nel VI Torneo Giovanile del Fermano - OK, a cura dell’Afc Fermo. Subito dopo, dal 30 giugno al 5 luglio sarà il turno della pallacanestro con il 31esimo Torneo Nazionale Giovanile organizzato dall’Asd Psg Basket, un appuntamento imperdibile per gli appassionati della palla a spicchi, L’estate sarà caratterizzata dal 3vs3 Beach Basket, in programma dall’1 al 10 agosto, organizzato dall’ASD Virtus Basket.

A chiudere il calendario, il 21 settembre, la Half Marathon, un evento podistico che vedrà la partecipazione di corridori di diverse categorie sotto la guida dell’Asd Valtenna. Con un calendario così ricco e variegato, il 2025 si preannuncia un anno imperdibile per gli amanti dello sport Eventi locali, tornei nazionali e competizioni di prestigio renderanno la città un punto di riferimento per atleti e appassionati di tutte le discipline.

Silvio Sebastiani