Sport e turismo vanno a braccetto

Sport e turismo. Un binomio vincente nella città di Fermo. A dimostrarlo parlano i numeri. Da aprile ad oggi per le diverse manifestazioni agonistiche che si sono tenute nella città capoluogo più di mille sono stati gli atleti che hanno pernottato a Fermo, un numero al netto di familiari, staff, accompagnatori. Si è passati dai sempre appassionanti e partecipati campionati di nuoto Fisdir nella piscina comunale, al sentito Campionato nazionale di biliardo al Sagrini, dall’appuntamento fisso del campionato italiano di motocross a Monterosato fino alle consolidate gare di ginnastica artistica, nel solco della tradizione cittadina, finanche ai rapporti internazionali di Fermo che ospita ormai da qualche anno con successo e apprezzamenti giocatori di beach volley dalla Boemia sulle proprie spiagge per allenamenti e preparazione, dall’amichevole spirito che caratterizza il calcio camminato a San Marco alle Paludi fino alla ribalta per la Città con il Premio Cesarini. Senza contare altrettanti mille e più atleti attesi nei prossimi giorni per altre discipline: dal calcio giovanile, al basket per ragazzi con squadre da Paesi esteri, dal sitting volley internazionale di pallavolo passando per il pugilato con tanti campioni in riva al mare. Fra quelli che già sono stati in città e quelli attesi dunque si arriva così a più di 2 mila atleti che complessivamente alloggeranno e pernotteranno a Fermo nel periodo aprile – luglio 2023. Fermo può ospitare eventi di rilevanza nazionale, lo ribadiscono il sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore allo sport Scarfini, sempre nel segno dell’accoglienza e dell’inclusione: "Lo sport infatti non è solo aggregazione e socializzazione: per Fermo è sinonimo di movimento turistico, di promozione della città, di occasione per far conoscere le bellezze cittadine: in queste occasioni infatti non è difficile incontrare in centro atleti che prima dei partecipare alle varie competizioni vogliono ammirare i luoghi simbolo di Fermo".