Sport gratis e aggregazione: progetto per Lido Tre Archi

Lo sport per costruire ponti, salute, amicizia. Passa da qui la nuova storia di Lido Tre Archi, mentre nascono nuove strutture sportive crescono anche gli accordi per riempire di attività e di progetti il territorio più periferico e complesso della città. Capofila dell’iniziativa è l’associazione sportiva ’Antigone’ di Porto San Giorgio che ha trovato il supporto del Comune ma anche delle cooperative ’Nuova ricerca’, ’On the road’ e ’Il sorriso’ e di altre associazioni sportive come Stike skate, Saf e Acquarium. L’idea è quella di organizzare momenti di attività sportiva ed educativa gratuita, svolte attraverso presidi situati in quartieri disagiati e rivolte a tutta la comunità, con particolare attenzione a bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni, donne e adulti, stranieri e migranti, abbattendo quindi le barriere di tipo economico e culturale.

"È una alleanza educativa tra il sistema sportivo e il sistema del Terzo settore – spiega l’assessore ai servizi sociali Mirco Giampieri (nella foto)– le associazioni dovranno garantire, eventualmente anche in partnership con altri attori del territorio, la realizzazione delle attività per 8-9 mesi, con attività sportive gratuite per la comunità locale, per il 30 per cento dei posti destinati a residenti di origine straniera e migrati. Ci saranno corsi per bambini, ragazzi e adulti e anche incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita, sul rispetto delle regole e sui valori positivi dello sport aperti alle famiglie e alla comunità".

Il progetto di Antigone si chiama ’Sport 3 Archi’ e propone un incontro a settimana di ginnastica dolce per 15 persone, un incontro a settimana di karate per 20 iscritti, una attività di skate a settimana per dieci utenti. E ancora, due volte a settimana di calcio a 5, per 10 utenti, due volte a settimana di atletica per 25 utenti, due volte a settimana di nuoto per 10 utenti, sei saranno gli incontri destinati all’educazione alla salute e non mancheranno attività come lo yoga, momenti di gioco e divertimento e attività di doposcuola, per quattro giorni a settimana e tre ore al giorno. Si chiude con il centro estivo e le attività in piscina, il tutto con un investimento di circa 50mila euro e tante professionalità e anime belle che vivranno nel quartiere che prova a rinascere, partendo dallo sport.

Angelica Malvatani