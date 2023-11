Sport in campo contro ogni violenza

Un messaggio nel nome dello sport, contro ogni violenza. Lo porterà, il 2 e 3 dicembre, il campione olimpico di karate Luigi Busà. L’Asd Yamabushi Karate Fermo e Donna Protetta organizzano, con il patrocinio del Comune di Fermo, un evento per raccontare "Cos’è l’amore", che vedrà protagonista, in ben tre distinti momenti, l’atleta, nato ad Avola, campione olimpico a Tokyo 2020, che porterà ai giovani ed ai cittadini il suo messaggio di contrasto al bullismo ed alla violenza di genere. Il programma prevede il 2 dicembre alle ore 10 al Teatro dell’Aquila l’incontro di Busà con gli alunni delle medie di Fermo (ISC) e dell’IC Lotto di Monte San Giusto, alle ore 16 all’auditorium San Filippo una tavola rotonda, in fase di accreditamento all’Ordine degli avvocati, con Busà, l’Ordine degli avvocati, l’Ordine degli psicologi. Relatori saranno Francesca Brugnolini, psicologa; Claudia Notariale del foro di Macerata; Silvia Fortuna, infermiera, Antonella Pizzolla e Lorenzo Castricini , istruttori Donna Protetta; Eleonora Galassi, Dirigente Medico Ast Fermo. Al termine lo spettacolo dal titolo ‘Mi chiamo Marina, con Maria Tomassetti; domenica 3 dicembre, sempre con Luigi Busà, dalle ore 9 alla palestra Coni in Piazzale Tupini allenamenti per bambini ed adulti, nel pomeriggio per adulti dalle ore 15.30. Due momenti riservati ai tesserati Fijlkam e agli enti di promozione convenzionati. Info: 347. 6337876 – sandra.fortuna@libero.it