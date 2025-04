’Sport, ne vale la pena’: "Faremo attività individuali e di gruppo con i detentuti"

Vale sempre la pena di fare sport, vale la pena tentare di comunicare e di costruire attraverso la pratica sportiva, anche in un luogo duro e doloroso come il carcere. Si chiama proprio ‘Sport, ne vale la pena’ il progetto di cui è capofila la scuola di pallavolo fermana e che coinvolge anche lo Sport atletica Fermo, la Croce Verde, l’Uisp Ferm, Proscenio teatro, il Cpia di Fermo e la Cooperativa Tarassaco, per portare momenti di sport e di crescita all’interno del carcere di Fermo. L’idea è stata finanziata dal Ministero per lo sport e i giovani, tramite il dipartimento per lo sport e la collaborazione di Sport e Salute, la referente regionale di quest’ultimo ente, Maria Teresa D’Angelo, spiega: " Siamo il braccio operativo del Ministero, questo progetto ci è piaciuto particolarmente, è arrivato tra i primi in graduatoria, perché rispecchia gli obiettivi del progetto del ministero che è quello di coinvolgere veramente tutti in un progetto di sport e di inclusione sociale. Ogni anno investiamo un milione e 400 mila euro, abbiamo finanziato 70 progetti in Italia, due nelle Marche, ciascuno con 20 mila euro, cercando di diffondere il concetto dei sani e corretti stili di vita ma anche garantire il diritto allo sport per tutti". Remo e Lorenzo Giacobbi, per la Pallavolo fermana, hanno trovato il supporto del garante dei detenuti, Giancarlo Giulianelli, che ha sottolineato come Fermo sia un territorio vivace e particolarmente attento alla realtà carceraria che si trova proprio dentro le mura della città: "E’ importante che i detenuti non si sentano esclusi da tutti e rifiutati per sempre". Una struttura piccola e con molti limiti ma con tanto bisogno di attività costruttive e importanti, come ha spiegato la direttrice della casa circondariale di Fermo, Serena Stoico: "E’ cominciata una sfida, lo sport è di tutti come di tutti sono i diritti costituzionali, anche il carcere è di tutti, non è il tappeto che nasconde gli scarti della società, la recidiva zero non esiste ma anche una sola persona recuperata è una vittoria di tutti".

La consigliera regionale Jessica Marcozzi ribadisce la funzione educativa e sociale dello sport, fondamentale per la crescita di giovani e di adulti, l’assessore allo sport del comune, Alberto Maria Scarfini, si dice orgoglioso delle realtà sportive della città che sanno aprirsi anche a chi soffre. Giacobbi entra nel vivo del progetto, ricordando che si parte dall’idea che la pratica sportiva sia importante e soggetto di tutto: "Nel titolo abbiamo scritto ne vale la pena, giocando anche sulla pena che in carcere si sconta per indicare però qualcosa di positivo, una opportunità da cogliere. Tra le attività previste abbiamo indicato uno sport inclusivo, uno individuale e uno di gruppo. Il sitting volley è il nostro modo per abbattere le barriere, faremo conoscere la vera inclusione con il linguaggio universale dello sport. Ogni proposta ha la durata di sei mesi, ci daremo poi il cambio con il tennis da tavolo e con l’atletica". Alessandro Giacopetti spiega che si farà attività motoria tarata sulle esigenze del gruppo di detenuti che saranno coinvolti, la Croce Verde propone invece un corso sulle emergenze, per imparare la rianimazione cardio polmonare, la disostruzione vie aeree, sarà un corso teorico pratico con manichini e materiale vario per gestire una eventuale urgenza. E ancora, Patrizia Catalini del Cpia garantirà le lezioni di biologia e nutrizione, per arrivare all’educazione alla salute, a capire la nutrizione che ci vuole per fare sport. Previsti momenti di teatro con Proscenio mentre la Cooperativa Tarassaco, con Giorgia Miranda e una educatrice, sarà a supporto e da coordinamento tra tutte le attività. Perché lo sport non è un gioco, è una seconda possibilità e un nuovo inizio.

Angelica Malvatani