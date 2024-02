’Sport nei parchi’. Attrezzata l’area di via Gran Bretagna

Arriva la nuova area attrezzata per l’attività sportiva a Monte Urano, grazie al progetto ’Sport nei Parchi’ sul quale ha punto molto l’Amministrazione Comunale di Monte Urano. Un candidatura presentata nel 2021 mettendo a disposizione l’area di Via Gran Bretagna, per un intervento mirato all’installazione di nuove aree attrezzate e alla riqualificazione di spazi esistenti. "Il risultato di questo impegno – afferma l’assessore ai lavori pubblici Federico Giacomozzi - è stato tangibile nel settembre 2022, quando il Comune ha ricevuto la notizia dell’ammissione al finanziamento. Questo ha permesso la realizzazione di uno spazio attrezzato, dotando le aree verdi di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportive all’aria aperta. Ora, questa nuova area si aggiunge alle altre esistenti presso il Parco Fluviale e nell’area verde di Via Friuli, offrendo così maggiori opportunità per la pratica sportiva all’aperto".