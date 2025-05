Sport per tutti, tutto pronto per la Sem Run

Ancora una volta, lo sforzo enorme di una organizzazione ormai rodatissima consentirà la realizzazione della 53a edizione del Trofeo Elpidiense e della 13° edizione della Sem Run (10km la competitiva, 4km la passeggiata) del 18 maggio. Una corsa podistica aperta a tutti, che è una delle più antiche (se non la più antica) delle Marche, che da quando è confluita nella Sem Run, ha assunto i contorni di una vera e propria festa dello sport, dell’aggregazione, dell’inclusione, del divertimento e della solidarietà.

Sono tanti i significati assunti nel corso degli anni dalla Sem Run, ampiamente sottolineati e ribaditi durante la presentazione avvenuta presso il Casale Cs di Simone Corradini di Quota Cs, nella cui arena e spazi attigui avrà luogo un evento sportivo che, negli ultimi anni, ha richiamato diverse migliaia di partecipanti. "E ci aspettiamo una massiccia partecipazione anche quest’anno - hanno detto Daniele Antonelli, presidente dell’Atletica Elpidiense Avis Aido, con Marco Fantuzi - ma è indispensabile e prezioso il contributo delle numerose realtà associative cittadine, oltre a Polizia Locale, Protezione Civile, Croce Azzurra e sponsor".

"Sem Run non è solo la corsa – la chiosa di Corradini - è una festa, un momento piacevole di condivisione con il territorio. Una giornata all’insegna della musica, del divertimento, dello sport asperta a tutti". A tenere a battesimo la corsa, inserita nel calendario Fidal, il presidente Fidal Marche, Fabio Romagnoli e Simone Rocchetti, consigliere nazionale Fidal che ha ricordato i lusinghieri trascorsi di atleti elpidiensi che si sono distinti come mezzofondisti, evidenziando anche come il percorso della competitiva sia molto difficile con molti saliscendi: "E’ una gara che si vince dopo la salita ed è una delle meglio organizzate a livello regionale".

Parteciperanno, come è ormai tradizione, anche i giovani atleti autistici di Progetto Filippide: "Questo è un appuntamento per lor imperdibile e per il quale si preparano con grande entusiasmo – ha detto la portavoce Rosanna Vittori – e ringraziamo per l’accoglienza che ci viene riservata".

Anche la città partecipa all’evento accogliendo il passaggio delle migliaia di partecipanti con la t-shirt d’ordinanza, quest’anno color arancio, con le vetrine addobbate in tema. Le iscrizioni sono aperte e dal 10 e 11 maggio sono possibili direttamente al Casale Cs.

Marisa Colibazzi