Sport, ricerca e benessere. La consegna dei diplomi

Sarà una mattinata di grandi emozioni quella in programma quest’oggi a partire dalle 10 al ‘David Palace Hotel’ di Porto San Giorgio. In programma c’è infatti il consueto appuntamento annuale con la consegna dei diplomi, organizzato dalla ‘Arianna Bitti Scarl’: ente di formazione accreditato alla Regione Marche. Quest’anno verranno celebrati i formatori di due aree molto importanti: formatori con specializzazione in ‘Wellness coaching’ e formatori ‘Area yoga ecosistemico integrato’.

Nel corso della mattinata poi, sarà presentato un innovativo corso nel settore sportivo realizzato in collaborazione con la European School of Economics ESE: un college anglosassone che opera in Italia, in Inghilterra, in Spagna e negli Stati Uniti. Verrà offerta la possibilità a tutti i presenti di conoscere il piano di studi e le grandi innovazioni presenti nel settore dell‘ imprenditoria e del management dello Sport.

"Siamo davvero tutti molto emozionati – ha ammesso Arianna Bitti, fondatrice del progetto – perché la cerimonia della consegna dei lavori è il momento conclusivo di un percorso che abbiamo intrapreso insieme ai tanti iscritti e che è sempre un momento di crescita professionale per tutti. Con noi sarà presente all’evento il Presidente ESE, Elio D’Anna: rock star internazionale, imprenditore, filosofo e scrittore da molti anni impegnato nell’educational e nel settore accademico con innovazioni in anteprima in Italia. Tra gli illustri relatori che introdurranno la cerimonia della consegna dei diplomi ci saranno: Anna Salvini, direttrice delle European School of Economics sede di Firenze; Anna Maria Rita Daina, medico psichiatra e psicoterapeuta e Monica Bonello, Insegnante Yoga ed esperta in tecniche olistiche bio-naturali".

La ‘Arianna Bitti Scarl’, da molti anni guidata dalla sua fondatrice, porta avanti progetti di formazione di alto respiro e qualità con programmi innovativi e gestiti da docenti di esperienza e caratura accademica e professionale, che supportano la scuola con un grande lavoro di ricerca ed editoriale. Dal prossimo autunno partirà anche un nuovo corso per ‘Orientatore professionale’ con un programma eclettico che conferirà agli studenti una preparazione inclusiva su larga scala, in grado di soddisfare non solo i bisogni di un mercato sempre più referenziato e internazionale, ma soprattutto permetterà di educare le persone a scegliere il lavoro che amano e rispettare il loro progetto di vita valorizzando gli aspetti di eccellenza personali e professionali. La scuola di grande impatto umanistico ritiene che per essere competitivi e di successo nel mercato si debba rispettare le proprie inclinazioni personali come anche sancito dalla Carta costituzionale; l’ impegno si rivolge ad insegnanti, politici, punti di riferimento della società per inaugurare un sistema educativo e formativo orientato a perseguire le proprie aspirazioni e ideali e non rinunciarvi mai.

"Ne approfitto, infine – ha concluso Bitti –, per ringraziare il coordinatore dell’evento Alberto Amici, la segretaria didattica Graziella Vaccino, i nostri docenti e sostenitori e, soprattutto, Stefania Renzi, dottoressa in Scienze Politiche, counselor e orientatrice presso il Centro per l’impiego di Ancona, per l’impegno profuso in questi anni come docente della scuola e abile mediatrice tra il mondo istituzionale e formativo. Un grazie particolare va poi al dottor Maurilio Cestarelli, dirigente del Settore Formazione della Regione Marche e alle Presidenti di Commissione: le dottoresse Alessia Gabrielli e Roberta Frascarelli. Grazie di cuore".

Valerio Rosa