Sport, sociale, comunicazione. Un progetto per i giovani

Un progetto che fa bene ai giovani, che li rende protagonisti e apre loro mondi e possibilità. Si intitola Ali Mens la progettualità promossa dalla Provincia di Fermo che ha risposto ad un bando nazionale, riuscendo a intercettare un finanziamento dell’Upi di 100 mila euro. Per le Marche solo Fermo ha partecipato, proponendo un percorso che vede coinvolti tanti soggetti, partendo dallo sport come stile di vita sano e benessere psicofisico. Il target sono i giovani tra i 14 e i 35 anni,nel fermano ce ne sono 18 mila e 900, l’obiettivo è valorizzare l’inserimento sociale con l’aggancio dei giovani ai valori dello sport. È il più grande bando per il settore provincia e istruzione, di cui è dirigente Clarissa Cutrini, ieri un momento di condivisione con il presidente Michele Ortenzi che parla di un traguardo bello per una provincia che sa intercettare i fondi: "E’ il secondo anno consecutivo che riusciamo a raggiungere questo obiettivo, abbiamo messo insieme tanti soggetti tra cui l’università Politecnica delle Marche, l’istituto Carlo Urbani, l’Uisp, l’Ambito sociale, le scuole, i comuni, per abbracciare davvero il mondo dei giovani". Il primo evento c’è stato il 1 marzo con un convegno sui corretti stili di vita, il secondo momento sarà al teatro delle Api il 15 di aprile con Andrea Paris. A seguire il progetto con Laura Lupi la consigliera provinciale Pisana Liberati che spiega come si punta molto anche allo sport e alla disabilità, allo sport come momento di inclusione vera: ‘Tutti si sono spesi con grande impegno per questo progetto, assicura Liberati, i giovani sono coinvolti direttamente, guidati da Maria Giulia Morici, presente anche la consulta provinciale degli studenti e la redazione nata proprio per raccontare il progetto. Sono 20 i ragazzi che stanno seguendo corsi per creare una redazione, per far raccontare dai ragazzi il progetto secondo il loro punto di vista, con la guida di Raffaele Vitali e Andrea Braconi. Due gruppi, uno si occupa di articoli e comunicazione sociale, poi un gruppo che lavora con Giordano Viozzi’.

Angelica Malvatani