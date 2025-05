Sport, solidarietà e promozione. La carica dei mille della Run&Smile

Run & Smile, Porto San Giorgio in festa per la decima edizione dell’iniziativa in tra sport, solidarietà e promozione del territorio, in calendario il primo giugno. L’evento, giunto al decimo anno e quarto organizzato dalla Porto San Giorgio Runners, ha visto una crescita costante, arrivando a circa 1000 iscritti previsti quest’anno. La manifestazione propone tre possibilità di partecipazione: gara podistica competitiva nazionale Bronte; Corsa non competitiva cronometrata di 10 km; Camminata Family Run 5 chilometri Andrea Iommi, presidente dell’associazione, ha sottolineato come la gara abbia ormai acquisito notorietà nazionale, attirando partecipanti da tutta Italia con positive ricadute sul turismo locale. L’anno scorso è stata la gara Fidal più partecipata delle Marche. La stessa si lega sempre a una iniziativa di solidarietà. Quest’anno verrà devoluto 1 euro per ogni iscritto alla Family Run all’associazione "12 mesi", che si occupa di sostenere bambini con disabilità. Un altro euro per ogni iscritto alla 10 km (competitiva e non) sosterrà Mauro Tomasi, un atleta paralimpico noto per le sue "imprese" nelle gare di endurance. Il sindaco Valerio Vesprini ha evidenziato come la manifestazione sia diventata un punto di riferimento nazionale. L’assessore allo sport, Fabio Senzacqua, ha confermato l’impegno a superare le difficoltà logistiche legate ai lavori sul lungomare ed ha indicato come novità importante l’inserimento della 10 km nel calendario nazionale Fidal con percorso certificato. È stata rilanciata la Family Run di 5 km coinvolgendo le scuole . Il dirigente scolastico della scuola Nardi ha rilevato l’importanza dello sporto nella e l’aspetto inclusivo della manifestazione che vede la partecipazione di associazioni come "12 mesi" e "Filippide", che coinvolge ragazzi con autismo oltre a gruppi di spingitori di carrozzine. La Banca Macerata ha confermato il suo supporto come sponsor. La partenza, che è alle ore 9, verrà data sul lungomare all’altezza di piazza Bambinopoli dove sono previsti anche l’arrivo e le iscrizioni. Il percorso toccherà Lido di Fermo. Prevista la chiusura del lungomare domenica mattina dalle 6 alle 12. L’evento è reso possibile anche grazie a oltre 120 volontari e al supporto della Polizia Locale e AIA Fermo.

Silvio Sebastiani