"Sportello bancario, dalla minoranza falsità"

di Paola Pieragostini

"Dalla minoranza, solo mancata informazione e falsità". Lapidarie le parole del sindaco di Monterubbiano, Meri Marziali, in risposta alle accuse rivolte alla maggioranza dall’opposizione, in merito alla riorganizzazione di Carifermo che ha portato alla chiusura dello sportello di Rubbianello (come è successo in altri paesi). "Ci siamo confrontati con i vertici Carifermo esponendo il nostro rammarico per la scelta di riorganizzare il servizio bancario nel nostro territorio – spiega il sindaco – e cercando una soluzione ottimale per la fruizione di un servizio fondamentale, al punto che proprio a Monterubbiano si è tenuto ad inizio estate, un incontro inerente l’organizzazione della rete delle Filiali Carifermo nell’area della media Valdaso". Marziali specifica di aver tenacemente evidenziato in diverse sedi e con diversi interlocutori, i rischi di un disservizio rispetto alla riorganizzazione dello sportello del centro storico di Monterubbiano, che avrebbero interessato, soprattutto nella popolazione più anziana, anche i vicini paesi di Moresco e Lapedona. "L’attenzione a questo cambiamento non è mai venuta meno da parte della sottoscritta e dell’intera maggioranza – prosegue il sindaco – ma a leggere le accuse della minoranza capisco sia difficile da ammettere. Preferibile invece criticare con malafede piuttosto che affrontare consapevolmente le problematiche. E come spesso è accaduto a questa opposizione sin dall’inizio del mio mandato – incalza il sindaco – la critica diventa anche falsità perché sarebbe bastato informarsi per capire che lo sportello di Monterubbiano non chiuderà, ma subirà un cambiamento con l’installazione di un’area self h24 da sportello automatico. Sono costretta a rimarcare – prosegue – come la minoranza giochi a conquistare un titolo sui media locali riversando sul Comune responsabilità e poteri che oggettivamente non ha. Considerazione obbligata – conclude – difronte alle risposte date in Consiglio e allo spirito collaborativo dimostrato dalla maggioranza in occasione della presentazione di una mozione da parte dell’opposizione".