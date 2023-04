Sportello OpenMg, i volontari fanno appello agli imprenditori

Lo sportello OpenMg, informazioni indipendente e autogestito da un gruppo di ragazzi di Montegranaro che si richiamano ai Giovani Democratici, è nato in risposta alla soppressione (dallo scorso maggio) dell’Informagiovani ‘ufficiale’ dal parte del Comune. "Nonostante le promesse di riapertura da parte del sindaco Endrio Ubaldi, il servizio non esiste più e si cerca di nascondere la sua chiusura pubblicando, ogni tanto, qualche post sulla pagina Facebook dello Sportello" dicono i ragazzi che in due mesi di attività portata avanti a titolo volontario, hanno visto crescere le richieste di compilazione di curriculum vitae, "molti utenti sono stati aiutati nella ricerca del lavoro e molti altri sono stati indirizzati verso corsi tecnico professionali, di laurea e di alta formazione".

Siccome c’è la volontà di continuare a mantenere questa ‘porta aperta’ sul mondo dei giovani e del lavoro, i promotori di OpenMg si rivolgono agli imprenditori montegranaresi e non, che cercano personale "di pubblicare le loro offerte sulla pagina Fb e Instagram per offrire un servizio ancora più utile alla collettività. L’appello è rivolto anche ai giovani che vogliano prestare un servizio di volontariato e ci affianchino visto che stiamo cercando chi ci dia una mano a organizzare e gestire OpenMg. Le richieste espletate in questo breve periodo – concludono – dimostrano che in città c’era e c’è bisogno di questo servizio e che i giovani hanno bisogno di una ‘guida’ per orientarsi nel mondo dello studio e del lavoro". Info: 3385486554.