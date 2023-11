Sporzionatrici Asite ricevute dal sindaco

Sono state ricevute dal sindaco Paolo Calcinaro le sporzionatrici, le addette alla somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche per conto dell’Asite. Sono una quarantina le donne che hanno spesso evidenziato le loro difficoltà, i contratti incerti, i risicati orari di lavoro e uno stipendio che non arriva a 300 euro al mese. Il sindaco le ha ascoltate con attenzione, promettendo di farsi carico delle loro difficoltà, per quanto sarà possibile. Loro, madri di famiglia o donne sole, si sono sentite sollevate di aver avuto almeno l’attenzione del primo cittadino: "Abbiamo chiesto di allungare i tempi di lavoro, dalle attuali due a tre ore, per somministrare i pasti, con tutte le attenzioni necessarie, con le precauzioni per il Covid, con il tempo appena sufficiente per finire il servizio, cambiarsi, procedere con le diete differenziate". Le sporzionatrici sottolineano che il loro contratto si ferma quando le scuole chiudono, d’estate non hanno stipendio e nemmeno possono chiedere la disoccupazione. Al sindaco hanno chiesto di poter almeno aprire la discussione su trenta minuti di lavoro in più, alcune di loro hanno una grande esperienza, tutte ci mettono attenzione e prudenza, impegno e affetto per i bambini tutti. L’unica cosa che chiedono è il rispetto dei loro diritti, di lavoratrici che non possono rinunciare a quei 300 euro e chiedono condizioni più comode di lavoro che tengano conto anche di spostamenti e necessari cambi d’abito.