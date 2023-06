Spostamento della sabbia per rendere sicuro il porto

"Le profondità rilevate di recente difficilmente superano i 2,60 metri e non consentono il passaggio della maggior parte delle imbarcazioni, siano esse da diporto che da pesca", è il preoccupante responso dei tecnici incaricati dall’amministrazione di verificare la situazione dell’agibilità del porto nel suo canale d’ingresso, dove le mareggiate accumulano di solito sabbia, diminuendone la profondità e conseguentemente riducendone la percorribilità. Pertanto è venuta a crearsi situazione pericolosa per la quale è necessario intervenire con immediatezza così da ridare piena funzionalità all’impianto portuale.

Di concerto con l’ufficio circondariale marittimo di Porto San Giorgio, anche in seguito all’ordinanza dallo stesso emessa per limitare la navigazione nell’ingresso al porto a causa dell’insabbiamento, è stato individuato un intervento d’urgenza al fine di ripristinare una sicura navigabilità pure alle imbarcazioni con un pescaggio fino a 2,80 m. Di fatto l’urgenza e l’inderogabilità dell’opera obbligano a intervenire mediante uno spostamento dei sedimenti in ambito portuale, che consiste nell’apirararli in un punto e riversarli in un altro senza mai tirarli fuori dall’acqua, mentre il dragaggio, molto più costoso e la cui esecuzione più laboriosa e lenta, il materiale viene estratto dal mare e tirato a secco. Dunque si è scelto il metodo dello spostamneto in ambito portuale della sabbia, sulla base di un progetto esecutivo fatto redigere dal geologo Claudio Miccoli. "I lavori – spiega lo stesso Miccoli – sono costituiti da un intervento di spostamento dei sedimenti che sono andati ad intasare la canaletta di navigazione riducendo conseguentemtente la batimetria oltre i limiti definiti indispensabili per la sicurezza della navigazione". Per fare questo spiega di aver calcolato che siano 3.530 i metri cubi di sedimenti da spostare con l’intervento di un pontone attrezzato con scavatore a braccio lungo. Per una spesa di 100.000 euro che, però, compete alla Regione Marche. Silvio Sebastiani