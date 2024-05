L’ufficio circondariale marittimo ha emesso un’ordinanza allo scopo di dare disposizioni in merito allo svolgimento in sicurezza di un intervento di spostamento di sedimenti all’imboccatura del porto di Porto San Giorgio. La consegna dei lavori è avvenuta lo scorso il 17 maggio da parte del Comune di Porto San Giorgio alla ditta "Sassotetto Srl" di Servigliano aggiudicataria degli stessi, La ditta in questione quindi, ha chiesto al comandante dell’ufficio circondariale marittimo l’emissione di apposita ordinanza per l’esecuzione in sicurezza dei lavori di spostamento dei sedimi in ambito portuale e all’imboccatura con i seguenti mota "Alessandra r," "Artiglio" e "Magnum". La guardia costiera rende altresì noto che a partire da martedì 21 maggio e fino al 16 giugno con esclusione dei sabati e delle domeniche la ditta Sassotetto effettuerà lavori. La guardia costiera ordina ordina: l’interdizione della zona di mare interessata durante i lavori e per una distanza di 100 metri dagli stessi saranno vietati: la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, la pesca, la balneazione e ogni altra attività subacquea e di superficie che possa creare intralcio ai lavori stessi