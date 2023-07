"Spostano 50 alberi per far posto alle auto"

"Sentiamo il dovere di denunciare il cattivo uso del denaro pubblico e la miopia politica che porta l’Amministrazione ad ostinarsi su un progetto sbagliato e dannoso, che dovrebbe essere invece largamente condiviso, perché cambierà il volto della città per decenni". Le associazioini ambientaliste unite a testa bassa contro l’Amministrazione comunale a cui non perdonano di aver fatto redigere un progetto di riqualificazione del lungomare antitetico rispetto alle finalità per le quali è stato finanziato dal bando Pnrr, che sono la salvaguardia del verde e l’attuazione della mobilità dolce. Significativo a questo proposito che, per recuperare un po’ di spazio a parcheggi, il progetto in questiione preveda l’eliminazione, trapiantandole altrove, di una cinquantina di Tamerici, le stesse che attualmente fanno da spartitraffico sul lungomare sud. Secondo gli ambientalisti: "Le tamerici possono benissimo restare lì. L’espianto, è contrario a ogni logica. Spostarle una follia, per gli alti costi, i tempi lunghi e la certezza di fallimento del trapianto". Altra contestazione riguarda il fatto che "la carreggiata stradale a senso unico venga ridotta dagli attuali 4,35 a 3,5 metri in presenza di parcheggi a pettine. Questo, oltre a costituire una situazione di pericolo, è contro la legge che richiede invece 6 metri". Le associazioni degli ambientalisti inoltre rilevano che "un lungo tratto del marciapiede ovest non è a norma; non sono previste fermate dei mezzi pubblici; non sono previste aree ombreggiate; non sono indicati parcheggi adeguati per le bici; il tracciato della ciclabile dopo lo stabilimento Duilio verso il porto non è in continuità con quanto previsto nella progettazione urbanistica dell’area portuale". Sono tanti e consistenti gli appunti mossi all’amministrazione.

Nelle considerazioni finali viene evidenziato il costo altissimo di 4 milioni di euro per riqualificare 700 metri di lungomare: "Da oltre un anno – concludono gli ambientalisti – le nostre associazioni propongono, inascoltate, soluzioni che tutelano il verde e gli spazi ciclopedonali e che consentirebbero di aumentare il tratto di lungomare da qualificare con le somme disponibili". Tutto questo per creare una fila di parcheggi inutili, brutti e pericolosi, facilmente reperibili a 200 metri. La chiosa: "Che razza di città vogliamo lasciare ai nostri figli?" Le associazioni Intervenute: Comitato per la Mobilità Dolce, per la salvaguardia di Viale Cavallotti, Fiab Costa Macerata-Fermo, Italia Nostra e Legambiente di Fermo, Società Operaia Porto San Giorgio.