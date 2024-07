Spray al peperoncino contro i sanitari: momenti di agitazione a Fermo

Fermo e Montegranaro, 1 luglio 2024 – Momenti di concitazione in un’abitazione a Fermo dove ieri sera una donna ha spruzzato lo spray al peperoncino contro i sanitari giunti sul posto per soccorrerla.

Erano le 22 circa quando la donna di 64 anni, che si trovava nella sua abitazione insieme ai figli, ha dato in escandescenza. La situazione ha richiesto l’intervento dei sanitari, vigili del fuoco e carabinieri. La donna, però, si è chiusa in casa, e solo intorno alla mezzanotte il personale di soccorso è riuscito a varcare la soglia di casa. A quel punto la 64enne, in modo inaspettato e imprevedibile, ha spruzzato la spray al peperoncino i cui effetti sono stati limitati in parte dai dispositivi di protezione indossati dal personale.

Sono seguiti minuti di agitazione fino a quando la donna è stata sedata e trasportata all’ospedale dopo essere stata sottoposta al Tso (trattamento sanitario obbligatorio). Stesso protocollo, circa due ore prima, è stato adottato per un trentenne di Montegranaro, sottoposto anche lui al Tso, dopo aver aggredito i genitori e inveito contro i soccorritori.