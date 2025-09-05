Il gioco dei pusher
Sergio Gioli
Il gioco dei pusher
Fermo
5 set 2025
MARISA COLIBAZZI
Cronaca
Spunta mitraglietta della seconda guerra mondiale

Una giovane coppia di sposi acquista una casa,

a Casette d’Ete, di quelle

del centro abitato che, praticamente, sono lì da

quasi un secolo, e iniziano

a fare normali lavori di ristrutturazione in vista

di andarci ad abitare.

Accade però che, nel corso

di questi interventi,

buttando giù il controsoffitto

e riscoprendo le travi del soffitto, sono rimasti molto sorpresi nel trovare una vecchia mitraglietta, pare risalente alla seconda

guerra mondiale, con tanto

di pallottole conservate

in barattolini improvvisati.

Una scoperta che sul momento, ha suscitato

un po’ di sconcerto, presto superato dall’aspetto

curioso del ritrovamento, ripensando a chi, tanti anni

fa, ha pensato di nascondere questa arma, con relative munizioni, sotto il soffitto, murandola sopra una trave

di legno, e dimenticandola

lì per lunghissimo tempo.

E lì sarebbe rimasta,

non fosse stato per la giovane coppia che ha progettato

di rimodernare l’abitazione

per andarci a vivere insieme. Naturalmente, del sorprendente e inaspettato ritrovamento sono stati prontamente informati

i carabinieri della locale stazione che, nel pomeriggio di ieri, sarebbero andati

sul posto per esaminare

l’arma e quasi sicuramente prelevarla.

m.c.

