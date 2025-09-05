Spunta mitraglietta della seconda guerra mondiale

Una giovane coppia di sposi acquista una casa,
a Casette d’Ete, di quelle
del centro abitato che, praticamente, sono lì da
quasi un secolo, e iniziano
a fare normali lavori di ristrutturazione in vista
di andarci ad abitare.
Accade però che, nel corso
di questi interventi,
buttando giù il controsoffitto
e riscoprendo le travi del soffitto, sono rimasti molto sorpresi nel trovare una vecchia mitraglietta, pare risalente alla seconda
guerra mondiale, con tanto
di pallottole conservate
in barattolini improvvisati.
Una scoperta che sul momento, ha suscitato
un po’ di sconcerto, presto superato dall’aspetto
curioso del ritrovamento, ripensando a chi, tanti anni
fa, ha pensato di nascondere questa arma, con relative munizioni, sotto il soffitto, murandola sopra una trave
di legno, e dimenticandola
lì per lunghissimo tempo.
E lì sarebbe rimasta,
non fosse stato per la giovane coppia che ha progettato
di rimodernare l’abitazione
per andarci a vivere insieme. Naturalmente, del sorprendente e inaspettato ritrovamento sono stati prontamente informati
i carabinieri della locale stazione che, nel pomeriggio di ieri, sarebbero andati
sul posto per esaminare
l’arma e quasi sicuramente prelevarla.
m.c.