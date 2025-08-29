Squalo azzurro avvistato a riva: “Continuava a dimenarsi, preso per la coda e rimesso in mare”

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 29 agosto 2025 – Hanno visto una macchia scura sulla battigia i ragazzi dell’associazione Kyte Beach (hanno la concessione all’inizio del lungomare centro) e quando si sono avvicinati per vedere di cosa si trattasse, sono rimasti sorpresi nel vedere che si trattava di una verdesca un piccolo squalo. “E’ la prima volta che capita un fatto del genere, ed è del tutto inconsueto. Chissà, possibile che abbia perso l’orientamento” hanno ipotizzato i surfisti. Ma poiché la ventresca era viva, superata la curiosità, si sono subito impegnati per ricondurla al largo, “anche perché continuava a dimenarsi proprio alla ricerca di acqua più profonda. Uno dei noi, alla fine, l’ha presa per la coda e l’ha rimessa in mare”.

La notizia di questa insolita presenza nel mare elpidiense si è subito diffusa, suscitando parecchia curiosità. Tecnicamente si trattava di una verdesca, o squalo azzurro, esemplare piuttosto vorace ma non verso gli uomini. Su come sia arrivata sulla battigia è tutto da capire. Solitamente, questi esemplari si avvicinano alla costa nei mari temperati, mentre nelle acque tropicali preferiscono le profondità. Pare che un tempo, fosse abbastanza comune individuarle nel Mar Adriatico ma sempre molto al largo (di qui la stranezza di aver trovato la verdesca a riva) ma oggi sono esemplari in forte diminuzione. Un episodio che ha visto protagonisti i ragazzi dell’associazione Kyte Beach, che da anni cavalcano le onde del mare con i loro coloratissimi aquiloni e scoprono tutta la vita che custodisce.