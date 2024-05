Square music festival, arriva Cristina D’Avena

Il cartellone non è stato ancora presentato ufficialmente e nella sua interezza, ma i primi nomi di richiamo che animeranno la prossima edizione dello ‘Square Music Festival’ di Piane di Montegiorgio iniziano già ad incuriosire i residenti di tutta la provincia. Si tratta di un festival che negli ultimi anni grazie al suo format, ovvero eventi di richiamo ad ingresso libero con gruppi e cantanti notissimi al grande pubblico come Vecchioni, Paolo Belli, Alex Britti, Rosa Chemical, Ricchi e Poveri, hanno ottenuto un grande successo sia in termini di presenza con migliaia di ospiti e di apprezzamento da parte del pubblico di giovani e meno giovani. Lo ‘Square Music Festival’, organizzato grazie alla collaborazione di alcune associazioni di Montegiorgio in collaborazione con il Comune, sta ultimando in queste settimane il cartellone, ma ci sono già due nomi che hanno iniziato ad accedere l’interesse: si tratta di Arisa artista molto apprezzata dal pubblico che nel 2009 ha vinto il Festival di Sanremo fra le nuove proposte, oltre ad essere protagonista di numerosi show televisivi, che sarà a Piane di Montegiorgio il 27 luglio. Mentre il 21 luglio sempre in piazza della Stazione a Piane sarà di scena Cristina D’Avena che ha fatto sognare generazioni e generazioni di italiani interpretando le colonne sonore di tanti cartoni. Probabilmente il cartellone ufficiale sarà presentato fra qualche settimana, il tempo di mettere scaletta gli ultimi nomi, ma per i residenti della media Valtenna lo ‘Square Music Festival’ è già iniziato.

a.c.