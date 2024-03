St Patrick’s Day, tre giorni di festa

Prende il via stasera il St Patrick’s Day, tre giorni di musica dal vivo, cibo e bevande organizzati da Bistrò Nirvana e dall’associazione ‘Amici di Cesare’ (gli esercenti di via Battisti) che, novità, si svolgerà in Piazza Garibaldi ed è il primo evento di questo genere dell’anno per le attività del food che lo promuovono. Un ruolo di primo piano lo avranno le birre irlandesi, drink e street food oltre naturalmente all’accompagnamento musicale di sei band. Stasera gli Haegen e i Mortimer Mc Grave; domani, il folk dei Backroads e lo ska-reggae dei Radio Babylon. Domenica sarà una giornata celtica al 100% con le esibizioni dei 50 Celt e Lennon Kelly (a partire dal pomeriggio). "Abbiamo avviato una collaborazione con il Nirvana che, da diversi anni, festeggia il St Patrick’s Day e abbiamo pensato di portare l’evento in centro – spiega Paolo Cannoni, presidente de ‘Gli amici di Cesare’ -. È stato un investimento economico importante ma ci auguriamo di portare tre serate di divertimento e aggregazione in centro". Per il Bistrò Nirvana si tratta di dare seguito a una tradizione che va avanti da 20 anni: "Da tanto è che proponiamo Guinness ed altre birre irlandesi nel nostro locale e quest’anno si è creata questa opportunità di collaborare e proporre un evento all’aperto. Speriamo che il pubblico apprezzi".

"Ci auguriamo che sia l’inizio di un lungo percorso - aggiunge Daniele Zampaloni a nome degli esercenti di via Battisti –. Questo è il primo evento che organizziamo quest’anno e il fatto che lo portiamo in piazza, per noi, ha un sapore speciale. Di fatto diamo il via alla stagione". Il St. Patrick’s Day è patrocinato da Comune e Consiglio regionale e il sindaco Massimiliano Ciarpella e il consigliere regionale Andrea Putzu plaudono alla bella collaborazione che i locali del food hanno saputo mettere in atto.