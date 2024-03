Sta prendendo forma la chiesa di Cretarola

Sta prendendo forma la nuova, piccola chiesa di Cretarola, un progetto ormai datato di parecchi anni, che il parroco di San Lorenzo, Don Robert, ha ereditato e che sta portando avanti. La nuova costruzione viene realizzata sul sedime in cui insisteva la vecchia, fatiscente e poco sicura ‘chiesetta di legno’ (demolita qualche anno fa) sotto gli sguardi attenti dei residenti che, rimasti orfani da parecchi anni ormai di un luogo di culto, non vedono l’ora che l’opera venga portata a termine. Il progetto ricalca abbastanza fedelmente la prima costruzione per cui anche la nuova sarà realizzata principalmente in legno e, novità, prevede anche un oratorio da destinare alle attività dei giovani della parrocchia. Tecnicamente viene indicata come ‘centro pastorale’ più che come chiesa, ma per i parrocchiani resta comunque un ritrovato luogo in cui poter andare per le messe dopo anni in cui si sono dovuti spostare verso il quartiere Luce e nella chiesa della vicina Faleriense.