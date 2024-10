Sta prendendo forma la nuova palestra di Marina Palmense

Prende corpo e forma la nuova palestra in corso di realizzazione a Marina Palmense. I lavori sono in via di completamento, con gli interni in corso di allestimento con panchine, tribune, canestri e l’occorrente per praticare calcetto e pallavolo, mentre all’esterno sono in corso gli interventi per la sistemazione del verde. Dunque un’opera, i cui lavori sono stati eseguiti dalla ditta F.lli Loiudice, che sta per volgere al termine e che ora, dopo che nei mesi scorsi si è proceduto alla tinteggiatura esterna e interna, agli interventi sulla parte impiantistica ed edile ed alla realizzazione della pavimentazione, potrà costituire un nuovo e moderno impianto sportivo a disposizione del quartiere e della città. Un finanziamento Pnrr per un milione e 300 mila euro, ottenuto per la realizzazione di una nuova palestra, un impianto sportivo polivalente polifunzionale indoor nuovo, in un’area di proprietà comunale. A questa somma si sono aggiunte risorse riconosciute per l’affidamento a gara, per cui ora il finanziamento è di oltre un milione e 700 mila euro. Il progetto del nuovo impianto sportivo prevede che la nuova palestra, con oltre 90 posti, abbia dimensioni esterne di circa 47 metri per 25 e sarà composto da due blocchi, uno per ospitare le attività sportive e l’altro i servizi, spogliatoi atleti e arbitri, uffici e infermeria. Dagli ingressi principali si potrà accedere all’area destinata agli spettatori prima dell’area gioco, di dimensioni di circa 35 per 20 metri. Lungo il lato ovest è disposta invece l’area dedicata agli atleti e alle figure tecniche. Per il sindaco Calcinaro la palestra varrà come luogo dedicato ai bambini e ai ragazzi ma non solo, per costruire aggregazione sociale. "Una nuova palestra per più di 90 posti che rappresenta un’ulteriore azione verso lo sviluppo di questo quartiere. Una struttura che è la dimostrazione dell’attenzione alla socializzazione ed all’aggregazione per bambini, per i giovani e per le famiglie" ha sottolineato il vice sindaco Mauro Torresi.