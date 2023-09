Stabili le condizioni dell'11enne a Porto Sant'Elpidio: incidente al campetto

Anche se la prognosi non è stata ancora sciolta, sono stabili le condizioni del ragazzino di 11 anni che domenica pomeriggio è stato vittima di un incidente all’interno di un campo da calcetto in ristrutturazione. I medici dell’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove l’11enne si trova ancora ricoverato, sono fiduciosi, anche se preferiscono procedere con cautela a causa del trauma cranico riscontrato. Il ragazzino insieme ad alcuni amici si era introdotto in un campo da calcetto in fase di ristrutturazione situato nella frazione Corva di Porto Sant’Elpidio. Erano poco dopo le 18.30, quando l’11enne era entrato nel cantiere comunale, quello della piattaforma polifunzionale, i cui lavori sono iniziati nei giorni scorsi. Una volta all’interno, il gruppetto avevano iniziato a giocare con la palla, utilizzando una delle porte presenti nel campetto, ma non fissate al terreno proprio perché in fase di manutenzione. Il ragazzino si era aggrappato alla traversa della porta da calcetto, che si era sbilanciata fino a cadere addosso all’11enne, schiacciandolo a terra. Nella caduta il ragazzino aveva riportato anche un trauma cranico. Sul posto erano subito intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio che, vista la gravità della situazione, avevano chiesto il trasferimento ad Ancona.

