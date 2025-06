Stadio, ecco i fondi per sistemare la tribuna: "Andremo per stralci"

Mette mano all’impiantistica sportiva, partendo dallo Stadio di via Olimpiadi, l’amministrazione comunale di Monte Urano, che di recente ha subito importanti lavori soprattutto sulla recinzione e sul sintetico ma che necessitava di una messa a punto importante. L’occasione è stato un finanziamento di 200mila euro da parte della Regione Marche (100mila per il 2025 e 100mila per il 2026, con 15mila euro messi dal Comune) per rendere a norma la tribuna, attualmente non rispondente ai criteri della federazione e bloccata ad una capienza di 99 posti. Presenti alla conferenza stampa anche i rappresentanti delle società Monturano Calcio (Promozione) e Atletico M.U. che usufruiscono della struttura e mandano avanti la tradizione calcistica cittadina. "L’obiettivo principale - sottolinea il sindaco Andrea Leoni - è quello sulle tribune dello Stadio che al momento, non essendo in linea con le recenti direttive, possono ospitare al massimo 99 persone. Un impianto che va sistemato: una Ferrari al momento con la carrozzeria di una utilitaria. Voglio ringraziare il Monturano Calcio, l’Atletico M.U. e anche il Futsal Monturano che sono degli ottimi esempi di gestione, per tutto quello che fanno. Il primo passo è la riqualificazione dello stadio in vario stralci, dopo quattro anni sono tornate le società a Monte Urano e abbiamo già fatto l’efficientamento energetico". Rafforza l’argomento l’assessore allo sport Mirko Steca: "Abbiamo una visione a 360 gradi per lo sport. Tanti interventi che coinvolgono anche tiro alla fune ma penso alle gare ciclistiche tra luglio ed agosto fino alla Festa dello Sport il primo 7 settembre. La tribuna va messa in sicurezza per ospitare eventi in sicurezza dando valore. Abbiamo anche pensato di intervenire sugli spogliatoi, alla luce del sintetico, ci sono sempre più squadre che insistono sulla struttura. Provvederemo all’affidamento di uno studio e di una progettazione, non ci sbilanciamo ma siamo in valutazione. Concludo facendo i complimenti e l’in bocca al lupo per la stagione a queste realtà per la prossima stagione".