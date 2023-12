Stage Internazionale del Saxofono, sono in arrivo grandissimi musicisti

È un appuntamento pieno di emozione, con i sentimenti, i ricordi, le suggestioni e le storie che uno strumento come il sassofono è in grado di suscitare. Al via il XXVIII Stage Internazionale del Saxofono, da domani a domenica. Il capoluogo si appresta dunque ad essere la capitale italiana del sassofono grazie a questo prestigioso evento che di anno in anno si conferma un riferimento per gli studiosi e gli appassionati del genere. L’evento, organizzato dall’Associazione Saxofonisti Italiani e dal Conservatorio di Musica G. B. Pergolesi, con il sostegno del Comune di Fermo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, è un’occasione straordinaria per favorire scambi culturali e la crescita professionale di giovani musicisti. "Lo stage Internazionale del Saxofono rappresenta un momento unico di condivisione e apprendimento per gli amanti di questo strumento. È un’opportunità imperdibile per la crescita artistica e professionale, un’esperienza che contribuisce al bagaglio culturale di chi vi partecipa" ha detto il Maestro Massimo Mazzoni. Il direttore del Conservatorio Piero Di Egidio ha deciso di mettersi in gioco in prima persona, con la sua storia di grande pianista: "La XXVIII edizione del Stage vanta una line-up di musicisti di alto calibro, tra cui la rinomata saxofonista inglese Naomi Sullivan, il talentuoso saxofonista spagnolo Sixto Manuel Herrero, il pianista Daniel Fernandez Sanmartin, l’Adua Saxophone Ensemble e altri artisti italiani di rilievo come Marco Gerboni, Alessandro Malagnino, vincitore del II Premio al Concorso di Dinant (ed. 2023), e il quartetto Alma Saxophone Quartet".