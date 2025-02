Stage linguistico in Francia per gli studenti del Medi e dell’Urbani

I ragazzi per primi insegnano che le esperienze più entusiasmanti e formative, sono quelle che non bisogna lasciarsi sfuggire, soprattutto se sviluppate nel contesto scolastico grazie all’impegno e lungimiranza dei docenti. E’ così che 26 studenti dell’Ite ‘Medi’ di Montegiorgio e ‘Carlo Urbani’ di Porto Sant’Elpidio insieme ai colleghi dell’indirizzo di Enogastronomia, hanno raggiunto in treno Antibes per partecipare ad uno stage linguistico nell’ente di formazione ‘Le Centre International d’Antibes’.

L’esperienza, già di per sé altamente formativa sul piano personale e didattico, è stata arricchita da un programma intenso di visite guidate, non solo nella città di Antibes, ma anche presso celebri località limitrofe come il Principato di Monaco, Nizza, Cannes e Grasse. Accolti in famiglie, così da immergersi completamente nella cultura francese, i ragazzi si sono messi in gioco con grande entusiasmo, motivazione e curiosità, superando il timore iniziale in un’esperienza unica.

Ad accompagnarli le docenti Loretta Lucioli, promotrice del progetto e Tania Filippi che hanno espresso soddisfazione e orgoglio per l’entusiasmo dimostrato dai ragazzi durante il soggiorno. Questa esperienza è limpida testimonianza delle potenzialità di un Istituto, il ‘Carlo Urbani’ appunto insieme al ‘Medi’, che in tutta la sua interezza offre opportunità uniche ai suoi studenti.