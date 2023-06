Stagione balneare al via "Sicurezza al primo posto"

Per avere un’estate come si deve, fatta di sicurezza al mare, di attenzione, di vicinanza ai visitatori, servono idee, risorse e la forza per concretizzare i sogni. Lo sa bene Annalisa Cerretani, assessore al turismo del comune di Fermo, che per dare il via alla stagione balneare chiama tutti gli attori a raccolta, al camping Tre Archi. "Senza gli operatori non si può fare niente, spiega Cerretani, è già partita la stagione balneare e questo significa tante cose, siamo pronti all’accoglienza, i numeri già parlano, i B&b, gli stabilimenti e i villaggi ci dicono che da tempo ci sono numerose presenze, c’è già chi è pieno per i mesi più caldi. La speranza è arrivare a destagionalizzare". Il cuore della sicurezza è la Capitaneria di porto, il comandante Cristiano Caluisi spiega che si lavora tutto l’anno, anche per formare i bagni presenti sulla costa, 40 quelli che hanno seguito i corsi lo scorso inverno. A coordinare i ragazzi del salvataggio è Cristiano Gasparretti che spiega: "Gestiamo uno spazio di circa mille e 600 metri, con 14 postazioni per 36 bagni. Da quest’anno abbiamo tre postazioni in più, una a Casabianca e due a Marina Palmense, e grazie all’attenzione dell’amministrazione comunale e del dirigente Gianni Della Casa abbiamo potenziato e migliorato la cartellonistica per la sicurezza".

Oltre 100mila euro la spesa del comune, era la metà lo scorso anno, proprio per offrire a bagnanti e turisti servizi di qualità, con 33 nuovi cartelloni. Per la Croce Verde, il presidente Emanuele Del Moro assicura la disponibilità della pubblica assistenza, oltre che sull’emergenza, che d’estate si fa più importante, anche per il trasporto disabili e malati. Per Turis Marche c’è invece tutta la sfida dei punti informativi, sono tre le postazioni info point, a Lido, a Lido Tre Archi e a Marina Palmense, con tutti gli operatori che parlano anche inglese. C’è il servizio di fonica, come spiega Andrea Marsili, e la promozione degli eventi, oltre che la gestione di eventuali emergenze, per cui si può chiamare il numero unico , 0734 343434 dalle 9 alle 19. L’assessore all’ambiente Alessandro Ciarrocchi sottolinea che la spiaggia è pulita, grazie al super lavoro dell’Asite che ha fronteggiato anche l’emergenza mareggiate, portando via due mila e 500 tonnellate di residui trasportati dai fiumi: "Una sessantina di viaggi già fatti e da fare verso la discarica, operazione che si somma alla pulizia ordinaria. E’ iniziato il programma di raccolta rifiuti estiva sulla costa, lo scorso anno qualcosa si è perso con i turisti che non hanno fatto particolare attenzione. Abbiamo ripristinato l’area cani a Casabianca e di nuovo è tornata la bandiera blu che per noi ormai è normalità".

Angelica Malvatani