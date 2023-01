Stagione di prosa al teatro Alaleona C’è anche Paola Barale

La stagione di prosa del Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio prosegue proponendo una brillante commedia. Si terrà oggi alle 21 la rappresentazione ‘Se devi dire una bugia dilla grossa’ con Paola Quattrini, Antonio Catania e Gianluca Ramazzotti e con la partecipazione di Paola Barale per la regia originale di Pietro Garinei e nuova messa in scena di Luigi Russo. ‘Se devi dire una bugia dilla grossa’, è di fatto una commedia, caratterizzata da una solida struttura comica, è stata rappresentata dallo stesso autore Cooney allo Shaftesbury Theatre. Ha poi fatto il giro del mondo, per giungere in Italia dove il grande regista Pietro Garinei l’ha portata in scena con enorme successo. La sua ultima edizione risale al 2000, interpretata da Jannuzzo, Quattrini, Testi. Oggi, la Ginevra Media Production, con la direzione artistica di Gianluca Ramazzotti, ripropone lo spettacolo in un nuovo allestimento, per festeggiare i cento anni della nascita di un grande uomo di teatro come Pietro Garinei. La scenografia è ispirata a quella originale, con la vicenda del ministro con i suoi goffi tentativi di intrattenere relazioni extra coniugali con una ministra dell’opposizione. Info 0734-952067.