Stagione di prosa al Teatro delle Api

La prima stagione di prosa del Teatro delle Api dell’era Ciarpella è stata creata "con un percorso partecipato e condiviso tra Amat e Comune, con la volontà di predisporre un’offerta ampia, variegata e plurale, di qualità, da presentare a novembre, in linea con altri Comuni del territorio": così il sindaco Massimiliano Ciarpella presentando il cartellone (per il quale c’è stato un investimento di 38.500 euro) con Piero Celano e Gilberto Santini (rispettivamente presidente e direttore Amat) l’assessore alla cultura, Elisa Torresi, la consigliera Gioia Di Ridolfo (con delega alla valorizzazione del patrimonio culturale) e Oberdan Cesanelli (Lagrù Ragazzi). "Sono 7 spettacoli in cui abbiamo alternato attori e compagnie che sono eccellenze locali (Made in Marche) ad attori di caratura nazionale" spiega la Torresi. L’apertura, (24 novembre) tocca alla Compagnia della Marca con ‘Life is musical, una favola musicale’ diretto da Roberto Rossetti; 20 dicembre, Paola Minaccioni con ‘Stupida Show’; 25 gennaio, Rocco Papaleo con ‘L’ispettore Generale’ di Gogol; 3 febbraio, Cesare Catà in ‘Ginevra ne vale la pena’; 21 febbraio, la commedia ‘Vicini di casa’ con Amanda Sandrelli e altri; 12 marzo, Donatella Finocchiaro ne ‘La Lupa’ di Giovanni Verga; 13 aprile, ‘Ifigenia in Aulide’ del regista Gabriele Claretti. "E’ un progetto che ha visione e che speriamo trovi buona accoglienza. Intendiamo la cultura come qualcosa che è di tutti, per tutti e con tutti" chiosa Di Ridolfo. C’è spazio per il teatro ragazzi e "il 3 dicembre abbiamo la prima nazionale della nuova produzione di Lagrù Ragazzi ‘I lupi sono cattivi solo nelle favole’" afferma Cesanelli. "C’è una grande voglia di tornare al teatro - aggiunge Celani -, prova ne è l’incremento del 20-25% degli abbonamenti nei teatri che gestiamo". "Sin dai primi contatti – prosegue Santini - l’obiettivo era un rinnovato protagonismo di un’amministrazione chiamata a governare ed è giusto che guidi le scelte nella co-direzione artistica. Siamo usciti da un teatro di ‘leggerezza pensosa’ che ci aveva accompagnato finora. E’ una novità l’inserimento dei classici. Siamo passati da 5 a 7 spettacoli. Quella delle Api era una stagione che non arrivava mai. Abbiamo voluto che fosse in linea con le proposte di tutta la regione. Ci piaceva riportare le grandi compagnie: ce ne sono due che hanno 13 attori in scena. Insomma, portiamo il grande teatro". Info: 346 6286586 – 071 2072439.

Marisa Colibazzi