Stagione di prosa promossa Quasi duemila presenze a teatro

"La stagione teatrale appena conclusa ha visto una forte ripresa delle presenze, una programmazione ben strutturata e la partecipazione della città". Manifesta legittima soddisfazione l’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti, per il successo fatto registrare dalla stagione teatrale quale frutto della programmazione da lei predisposta con grande apertura e sensibilità. La stagione si è caratterizzata anche con fuori programma di rilievo, quali quelli di Teo Mammucheri, Alexia e Leo Gassmann. Evidenzia l’assessore che i numeri ufficiali della stagione forniteli dalla direzione artistica confermano le sue aspettative e rimarcano la qualità del lavoro svolto. Fa sapere quindi che gli otto spettacoli di prosa hanno segnato 1.823 presenze con una media di 230 a serata. Con artisti del calibro di Covatta, Arianna Porcelli Safonov, Paolo Camilli, ‘Pif’, Antonio Rezza e gli altri in varie occasioni il teatro ha fatto il ‘tutto esaurito’. Buona anche la partecipazione al teatro contemporaneo ‘Sotto_passaggi’ con 542 ingressi nelle quattro date. A questi numeri vanno sommate le presenze nelle altre proposte dalla lirica agli spettacoli per le scuole e le famiglie

Da quanto premesso trae le conseguenze che in città il teatro viene vissuto, attrae presenze dai centri limitrofi ed arriva spesso al limite della capienza. Da ultimo Lanciotti ringrazia la direzione dell’Amat e i direttori artistici: "L’obiettivo era scegliere quali, tra le proposte inizialmente prese in esame, potessero rispondere al meglio all’interesse della città". La sua chiosa: "I risultati della stagione rappresentano per noi motivo di orgoglio e di stimolo affinché già dalla prossima stagione si possa agire per tempo alla ricerca di quella qualità artistica che indubbiamente eleva il livello dell’offerta e la caratterizza".