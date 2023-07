"Stagione disastrosa, le aziende agricole rischiano di chiudere"

"È e continuerà ad essere una stagione disastrosa, tutti devono fare la propria parte per sostenere le aziende agricole del territorio che altrimenti rischieranno seriamente di chiudere". Sono le parole di Giacomo Senzacqua, titolare dell’omonima azienda agricola di Falerone, che senza polemizzare vuole aprire un confronto su un tema delicato come l’agricoltura che quest’anno sta affrontando una stagione senza precedenti. "La mia e un semplice considerazione – spiega Senzacqua – siamo di fronte ad una stagione unica, è piovuto abbondantemente per tutta la primavera fino alla fine di giugno. Il risultato è riscontrabile da tutti la produzione di cereali, il grano in particolare ha subito una riduzione fra il 50% e il 60% nelle nostre zone, nel mio caso ho registrato un ammanco di circa 1.000 quintali di grano rispetto allo scorso anno. C’è da pensare che la produzione di olio e vino subirà lo stesso destino poiché la presenza di umidità ha sviluppato parassiti che hanno fatto ammalare le piante nonostante i trattamenti. Se parliamo del settore della produzione biologica, i danni saranno incalcolabili". Queste le premesse prima di entrare nel vivo della questione. "Ci sono aziende che rischiano di chiudere se la stagione sarà disastrosa come evidenziano i segnali – sottolinea Senzacqua – se vogliamo che questo non avvenga, bisogna che tutti facciano la propria parte. Le istituzioni controllino e sostengano le attività, i distributori e rivenditori contengano i prezzi; perché è chiaro che ci saranno rincari sul prodotto finito; un invito anche agli acquirenti perché magari abbiano un occhio di riguardo nell’acquistare prodotti locali. Infine, un invito anche alle assicurazioni, trovo assurdo che si cavilli per ritardare o ridurre il risarcimento quanto i danni sono consistenti e omogenei sul territorio".

Alessio Carassai