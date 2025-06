Stagione estiva del Teatro Romano. Ecco undici serate per tutti i gusti

Undici serate tra luglio e settembre fra teatro classico, concerti live, spettacoli comici e culturali, ecco servita stagione estiva del Teatro Romano di Piane di Falerone. E’ stata presentata ieri dall’assessore alla cultura Eleonora Concetti il programma culturale che ormai da decenni anima le serate estive della media Valtenna all’interno di uno dei contenitori storici più antichi e suggestivi delle Marche. Il cartellone è stato realizzato grazie alla collaborazione dell’Amministrazione di Falerone, di Amat, del circuito Tau, della Soprintendenza delle Marche e di altre associazioni del territorio. "Non è stato semplice allestire questo cartellone – dichiara Eleonora Concetti – ma è stato elaborato grazie all’impegno e in pieno accordo da parte di tutto il gruppo. Abbiamo cercato di allestire una serie di eventi adatti ad accogliere gli interessi più variegati della popolazione e delle fasce di età proponendo serata di teatro classico, concerti e momenti di riflessione e divertimento. Tutto questo all’interno di un luogo speciale come il Teatro Romano di Piane di Falerone, che ogni anno ci impegniamo a far rivivere. Non è un caso che sia uno dei luoghi storici più attivi e partecipati in termini di presenze di tutte le Marche".

Si parte venerdì 11 luglio con ‘Antigone’ con la ‘Compagnia del Buio’. Il 18 luglio ‘Amore e Rivoluzione’ serata di declamazione dedicata a Frida Kahlo di Paolo Logli e la voce narrante di Luca Violini. Il 22 luglio ‘Anfitrione’ con Emilio Solfrizzi, Simone Colombari, Sergio Basile e Viviana Altieri. Il 27 luglio ‘Amico Fragile’ concerto tributo a Fabrizio de André. Il mese di agosto partirà in musica: sabato 2 ‘concerto ‘Dire Straits Over Gold’ tributo ai Dire Straits. Venerdì 8 ‘Troilo e Cressida’ ispirato all’opera Shakespeare proposto da ‘Proscenio Teatro’. Il 10 ‘Dalla incontro Battisti’ concerto proposto dalla band ‘Fra luna e mare’. Il 18 agosto ‘Dio come di Amo. Per uomini che amano le donne’ con Ettore Bassi e Debora Iannotto. Il 28 ‘Dell’amore, della guerra e degli ultimi’ canzoni e pensieri di Faber interpretati da Stefano Fresi e Cristiana Polegri. Infine il 6 settembre ‘Storie di Confine’ monologo di Toni Capuozzo con musiche di Sebastiano Zorza. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21,15, per info è possibile contattare il numero 0734-710750 dalle 9 alle 14. I biglietti saranno in prevendita sulle piattaforme ciaotiticket, Ticketone e viva ticket.

Alessio Carassai