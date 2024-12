Stagione invernale, firmato il piano neve

Il prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio, ha adottato il piano neve per la stagione invernale 2024/2025 per la Provincia di Fermo, secondo le indicazioni approvate nel corso della riunione del Comitato Operativo per la Viabilità tenutasi in Prefettura nello scorso mese di novembre. Il suddetto piano individua le aree di stoccaggio dei mezzi pesanti, poste in corrispondenza delle uscite dei caselli di Pedaso, Fermo e Porto Sant’Elpidio, che potranno essere utilizzate in caso di criticità verificatesi in autostrada. Alla riunione del Cov hanno preso parte i rappresentanti di Società Autostrade per l’Italia, Anas, Provincia di Fermo, forze di polizia, vigili del fuoco, 118, Ast e dei Comuni territorialmente interessati. Il piano individua i vari scenari di criticità che potrebbero verificarsi, con l’attivazione dei progressivi codici di allerta, nonché le conseguenti fasi operative, per l’esecuzione degli interventi di ripristino della viabilità e di soccorso alle persone in difficoltà. Un piano, quindi, che stabilisce e coordina le azioni che gli Enti, a vario titolo interessati, devono adottare per mitigare gli effetti delle nevicate o di altri eventi avversi sulla circolazione stradale, al fine di garantire la sicurezza e ripristinare, nel più breve tempo possibile, le normali condizioni di viabilità.