Stagione teatrale, biglietti in vendita dal 20 novembre

Quella che l’assessorato alla cultura e l’Amat hanno predisposto per ‘La Perla’ è una stagione teatrale in cui, nei tre spettacoli in abbonamento e nei tre fuori abbonamento, si spazia dalla musica, alla commedia, al divertimento. In abbonamento ci sono i Let’s Twist Again con ‘The Black Blues Brothers’ l’8 dicembre; Vanessa Scalera (per i più identificabile in Imma Tataranni, sostituto procuratore nella fitcion televisiva) in ‘La sorella migliore’ il 14 febbraio; Tosca D’Aquino, Martina Colombari, Gioia Spaziani, Martina Di Fonte, Stefania Micheli, Rossella Pugliese in ‘Fiori d’arancio’ il 27 aprile. La vendita degli abbonamenti è già iniziata: platea 70 euro; galleria 60 euro (con le solite riduzioni per over 65, studenti e soci Italia Nostra. Fuori abbonamento: Claudio Insegno, Guido Ruffa e Annalisa Cucchiara in ‘Come ammazzare mio marito’ il 29 ottobre; Simone Cristicchi in ‘Franciscus, il folle che parlava agli uccelli’ il 21 marzo; è da definire la data dello spettacolo di Piero Massimo Macchini e Michele Gallucci, ‘Fatto di coppia’. I biglietti sono in vendita online (vivaticket.com) dal 20 novembre: platea 20 euro; galleria 16 euro.