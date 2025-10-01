Stagione teatrale, su il sipario. C’è Lino Guanciale in Europeana

Sono i giorni in cui in biglietteria al teatro dell’Aquila si va per confermare o cambiare il posto in abbonamento, si passa per comprare i biglietti ai primi spettacoli fuori abbonamento, si comincia a respirare una stagione grandiosa. Tre le serate per ogni spettacolo, 50mila euro di investimento in più spiega l’assessore alla cultura Micol Lanzidei che hanno dato risultati importanti, in termini di numeri e di apprezzamento.

Il sipario si alza per questa stagione martedì 7 ottobre sempre insieme all’Amat, si parte con Lino Guanciale in Europeana, spettacolo proposto appunto fuori abbonamento con musiche eseguite dal vivo da Marko Hatlak alla fisarmonica. Così scrive Lino Guanciale – che firma anche la regia – nelle note allo spettacolo: "Leggendo Europeana salta subito all’occhio questa magistrale capacità, anzi lucidità di sintesi, con cui Ourednik riesce a presentare, condensati in un pugno di pagine, una serie vasta di eventi del XX secolo. L’altra cosa che colpisce è poi la sagacia con cui lo scrittore mette insieme, accosta con facilità alcuni degli eventi più crudi del Novecento con quelle che, all’apparenza, possono sembrare le sue pieghe frivole. Impressiona come Ourednik possa creare i giusti nessi che tengono insieme la bambola Barbie e l’Olocausto: coglie infatti, con equilibrio mirabile, la netta accelerazione del capitalismo novecentesco, vedendone e narrandone le sue espressioni formali, esterne, sia tragiche sia, per l’appunto, più frivole".

Ci sono cose avvenute in contemporanea, ci sono dei salti indietro e avanti, all’improvviso, lungo tutto il secolo, che così viene più volte ripercorso, facendo rileggere gli stessi anni da punti di vista differenti. Ma questo incessante movimento rientra nell’economia di un discorso unico: proprio come in una frase si passa dalla prima all’ultima parola, tenendo dentro divagazioni molteplici, così in Europeana si compie, alla fine, il lungo e diacronico excursus sul secolo passato: "C’è un’enorme esigenza di racconto dentro Europeana, rimessa in ordine nella forma di un particolarissimo stile, che è però l’espressione più necessaria della sostanza stessa di questo racconto.

È come ritrovarsi, alla fine, davanti a una saggia riproposizione di certe antiche forme della cronaca, simili solo a prima vista a un elenco: a notar bene la lista dei fatti, cose e persone genera via via un’immane biblioteca, una sterminata discarica, o meglio il crogiolo di un vulcano dentro cui precipita e si rimesta l’intero Novecento, per un lettore del futuro. Tutta Europeana è un discorso al futuro, dove l’autore ha assunto sia il punto di vista di un alieno". Costumi ed elementi di scena sono di Gianluca Sbicca, le luci di Carlo Pediani, co-produzione Wrong Child Production e Mittelfest2021 in collaborazione con Ljubljana Festival. informazioni: Amat 071 2072439, biglietteria del Teatro dell’Aquila 0734 284295, vivaticket.com vendita biglietti online. Inizio spettacolo ore 21.