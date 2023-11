"Stagione teatrale, vogliamo un altro sold out"

"Come tutte le belle donne, la nostra stagione teatrale si è fatta un po’ attendere ma abbiamo lavorato un po’ di più per mettere a punto un cartellone che ci consentisse di mantenere il livello qualitativo della stagione dell’anno scorso dove abbiamo registrato praticamente tutti sold out" dice il sindaco Alessio Pignotti presentando la programmazione particolarmente attesa del ‘Cicconi’. "E’ una stagione che sensibilizzerà le varie fasce di pubblico, che tocca più tematiche e che io vedo come un ‘parlamento sociale’. Un teatro che considero una democrazia culturale" aggiunge l’assessore alla cultura, Michela Romagnoli. "Le stagioni sono fatte dai Comuni e con i Comuni, l’Amat non ha proposte – spiega il direttore Gilberto Santini, direttore – e, ogni volta, il programma riflette l’identità del teatro. Questa è una stagione particolarmente bella e nei sei spettacoli proposti e nei due fuori abbonamento, c’è un bell’equilibrio tra volti noti e qualcosa di nuovo, destinato a sorprendere". I nomi noti sono di particolare richiamo: Vanessa Gravina, Giulio Corso e Paolo Triestino aprono la stagione il 28 novembre con ‘Testimone d’accusa’ di Agatha Christie; il 10 dicembre, arriva Andrea Delogu con ’40 e sto’ che racconta le donne alla soglia dei 40 anni; il 13 gennaio, Milena Mancini è protagonista del monologo ‘Il sogno di sposare Biagio Andrenacci’, pretesto per trattare un tema di drammatica e stringente attualità come è la violenza domestica; il 28 gennaio, ‘Le verdi colline dell’Africa’ con Sabina Guzzanti e Giorgio Tirbassi, uno spettacolo raffinato ed intelligente giocato sul confine tra palco e platea; il 7 marzo, il collaudato e sempre apprezzato duo Ale & Franz in ‘Recital. Atti scenici in luogo pubblico’; il 7 aprile, Edoardo Leo con ‘Ti racconto una storia’. Due i titoli fuori abbonamento: ‘Non una di più, non una di meno. Racconti di donne tra musica e parole’ che il 25 novembre apre ufficialmente la stagione; il 1 dicembre la nuova produzione della Compagnia della Marca dell’elpidiense Roberto Rossetti con ‘Nuova.Io’. Abbonamento a 6 spettacoli (dal 15 al 18 novembre i rinnovi e dal 19 al 21 novembre i nuovi): 95 euro (platea), 80 euro (galleria), con ridotti under 25 e over 65, con ulteriore riduzione per le famiglie che acquistano due o più abbonamenti e a soci di convenzioni attive). Biglietto: 23 euro (platea) e 20 euro (galleria), con riduzione per i fuori abbonamento e lo spettacolo del 13 gennaio.

m.c.